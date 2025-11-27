Luís Felipe Granado / Portal iG A força da água entortou um semáforo da rua na esquina com a Barão de Lucena

Um vazamento de água interditou a Rua São Clemente, em Botafogo, na manhã desta quinta-feira (27), na altura do número 167, próximo à Rua Barão de Lucena. O rompimento da tubulação provocou uma grande coluna de água que chegou a atingir a fachada de prédios do outro lado da via. O problema começou por volta das 9h e a causa do vazamento ainda é investigada.

Um vazamento de água interditou parcialmente a Rua São Clemente, em Botafogo, na manhã desta quinta (27). Os acessos pela Rua Muniz Barreto e pela Praia de Botafogo estão bloqueados, com desvio pela Rua Álvaro Rodrigues. pic.twitter.com/DRlH1bhdeu — iG (@iG) November 27, 2025

"Em um primeiro momento, a água foi estancada pelo pessoal da Águas do Rio, que veio e fechou o registro. Agora, o pessoal da Comlurb, junto com a equipe da Águas do Rio, está usando um caminhão cedido pela Comlurb para recolher os dejetos que ficaram espalhados", disse ao Portal iG Guilherme de Oliveira, agente da Comlurb.

"Quando estourou, a força da água arremessou o concreto para longe e ainda quebrou o semáforo. Com o trabalho que está sendo feito, a via deve ser liberada parcialmente em breve", completou.

Luís Felipe Granado / Portal iG Buraco após o rompimento da tubulação, na rua São Clemente

Por causa da ocorrência, os acessos para a São Clemente a partir da Rua Muniz Barreto — na altura da Visconde de Ouro Preto — e também pela Praia de Botafogo foram bloqueados. O desvio está sendo feito pela Rua Álvaro Rodrigues. Às 11h30, a rua São Clemente foi liberada em meia pista.

Luís Felipe Granado / Portal iG Trânsito sendo desviado pela rua Barão de Lucena

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), há reflexos em importantes corredores da cidade, como o Aterro do Flamengo, Rua Pinheiro Machado, Túnel Santa Bárbara e Elevado 31 de Março, na altura da Avenida Presidente Vargas.

Para quem sai do Centro, a orientação é seguir pelo Elevado Paulo de Frontin e Túnel Rebouças, acessando o Humaitá e, depois, a Rua Voluntários da Pátria. Motoristas que já estão em Botafogo devem optar pela Rua Mena Barreto.

De acordo com o Centro Integrado e Mobilidade Urbana (CIMU), as linhas 109, 410, 518 e 519 estão realizando desvios operacionais, por conta dos bloqueios na Rua São Clemente.

O trânsito está congestionado na Praia de Botafogo, sentido Copacabana, com reflexos no Aterro do Flamengo, desde a altura da Av. Rui Barbosa, e também na Rua Pinheiro Machado, sentido Botafogo, desde a altura do Túnel Santa Bárbara.

Agentes da CET-Rio, Guarda Municipal, Comlurb e equipes da Águas do Rio atuam no local.

Segundo o porteiro do Edifício Barão de Lucena, Leandro Ramos, não houve interrupção no fornecimento de água das localidades próximas.

"Aqui temos água, sim! A água está chegando pela cisterna, mas também pela rua. Eu estava trabalhando e não percebi exatamente o horário. Não ouvi o estouro, mas aos poucos comecei a escutar o barulho do vazamento e até gravei um vídeo. Os moradores não chegaram a levar um susto, porque começou devagar e, depois, a pressão foi aumentando e a água acabou sendo lançada para o lado do condomínio", disse ao Portal iG.