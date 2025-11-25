MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL "Serão substituídos em até 10 anos" diz CEO da Uber







O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, declarou que a profissão está com dias contados, já que a inteligência artificial e os veículos autônomos vão tomar o lugar dos motoristas em alguns anos. ”

Daqui a 15 ou 20 anos, o veículo autônomo vai dirigir melhor do que qualquer motorista humano (...) ninguém consegue ser tão bom assim. Robôs não se distraem”, disse em coletiva.

O CEO também afirma que, em 10 anos, teremos um momento que haverá motoristas humanos e robôs e, com o tempo, nós perderemos espaço.

A quantidade de usuários de aplicativo de transporte vem se tornando cada vez mais popular, o aplicativo Uber coleciona, desde 2009, mais de 7 milhões de motoristas e entregadores registrados só nos Estados Unidos, no Brasil, são mais de 1,4 milhão de motoristas cadastrados.

O avanço da tecnologia aponta para a popularização dos veículos autônomos, que devem se tornar comuns em trajetos práticos, como do aeroporto ao centro das cidades. Em Las Vegas, por exemplo, carros autônomos da Tesla já operam nessas rotas, e a tendência é que esse tipo de serviço se espalhe cada vez mais.

O que as pesquisas dizem

Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram 2.100 acidentes envolvendo veículos autônomos e 35 mil com motoristas humanos. Os dados mostram que, na maioria das situações, os carros autônomos seguem medidas de segurança melhores, mas têm maior risco de se envolver em acidentes à noite ou nas primeiras horas da manhã.

Já o estudo de pesquisadores brasileiros, baseado em um modelo da Universidade de Oxford, aponta que as avançadas tecnologias que estão surgindo no mundo podem transformar profundamente o mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, mais da metade das ocupações atuais no Brasil devem desaparecer nas próximas duas décadas.

Os números são ainda mais impactantes quando se considera o emprego informal: 58,1% dos postos de trabalho formais devem deixar de existir, e esse índice sobe para 62% ao incluir as atividades informais.

Embora a mudança seja grande, ela também abre espaço para novas oportunidades e formas de atuação que podem tornar o mercado de trabalho mais inovador e dinâmico.



