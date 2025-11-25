Divulgação PMERJ Operação Barricada

O Governo do Estado removeu 593 toneladas de materiais usados como barricadas no primeiro dia da Operação Barricada Zero, iniciada na última segunda-feira (24). As ações ocorreram simultaneamente no Rio de Janeiro e em outros municípios do estado como: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e São Gonçalo. As equipes seguem em atividade nesta terça-feira (25).

Primeiro dia teve prisões e apreensão de estufa de maconha

A operação mobilizou 220 policiais militares, 60 policiais civis, equipes técnicas estaduais e prefeituras. Ao longo do dia, sete pessoas foram presas nas áreas onde as forças de segurança atuaram para desobstruir vias usadas por moradores e serviços essenciais.

Em Jardim Catarina, em São Gonçalo, os agentes também localizaram uma estufa de maconha, usada para cultivo e preparo da droga comercializada ilegalmente na região.

Cinco regiões tiveram ações simultâneas

As equipes trabalharam em cinco áreas mapeadas: Cidade de Deus, na zona oeste da capital; Mangueirinha, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro; Grão Pará, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro; São Simão e Dom Bosco, em Queimados, no estado do Rio de Janeiro; e Jardim Catarina, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Os agentes removeram estruturas de concreto, pedras fincadas no asfalto, pneus, colchões e diversos materiais instalados para controlar o acesso a comunidades.

Trabalho continua nesta terça

O governo informou que as equipes permanecem nas ruas nesta terça-feira (25) para dar sequência à remoção e à vistoria dos pontos mapeados. Segundo o próprio governador, mais de 13 mil obstruções já foram identificadas em toda a região metropolitana.

O plano de ação dessa terça é retornar onde foi iniciada a derrubada ontem na Cidade de Deus (Rio), São Simão e Dom Bosco (Queimados), Mangueirinha (Caxias), Grão Pará (Nova Iguaçu) e Jardim Catarina (São Gonçalo)