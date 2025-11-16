Foto - Reprodução Equipamentos ajudam na pronta-resposta a acidentes e outras situações

O Túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, vai quase dobrar o número de câmeras de monitoramento até o fim de novembro de 2025. A via, que hoje conta com 33 equipamentos, passará a ter cerca de 70 câmeras instaladas na parte interna e nos acessos.

A ampliação integra o projeto do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura (COR-Rio) para reforçar a segurança viária e agilizar a resposta a ocorrências que afetam o trânsito na via, que conecta as zonas norte e sul.

Os novos pontos incluem o Elevado Engenheiro Freyssinet, no Rio Comprido; os viadutos Saint Hilaire e Engenheiro Humberto Vital Bandeira de Melo, no Humaitá; e o Viaduto José de Alencar, que fica entre as duas galerias, no Cosme Velho.

Todo o equipamento ficará à disposição das equipes operacionais da Prefeitura, de autoridades de segurança, do Corpo de Bombeiros e de concessionárias de serviços públicos.

Atualmente, o COR-Rio monitora a cidade por meio de 5.100 câmeras e radares distribuídos pelos bairros das cinco zonas do município. Até o fim do ano, a previsão é de que cerca de 5.500 equipamentos estejam instalados.