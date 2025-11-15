Foto-Rodrigo Andrade/Seconserva Operação no feriado cria ligação cicloviária da orla à Praça Mauá

A CET-Rio vai testar, neste sábado (15), feriado da Proclamação da República, uma ciclofaixa que vai conectar a orla da zona sul à Praça Mauá, no Centro do Rio de Janeiro. A operação será realizada das 8h às 16h e vai abranger um percurso total de 17 km. O objetivo é ampliar o espaço para ciclistas e pedestres nas áreas de lazer e criar uma ligação direta entre a orla e o circuito cultural de museus da região portuária.

Na zona sul, serão implantados 7 km de ciclofaixas, com a ocupação de uma faixa da pista destinada aos veículos na Avenida Francisco Otaviano, na interseção com a Avenida Atlântica, além das orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon. Nesses trechos, o estacionamento será proibido nos dias de área de lazer, como domingos e feriados. A CET-Rio vai instalar sinalização específica para orientar motoristas e ciclistas.

No Centro, a ciclofaixa será montada na Avenida Rio Branco, a partir da Rua Nilo Peçanha, criando uma conexão entre o Museu de Arte Moderna (MAM) e a Praça Mauá, em um trajeto de 2,7 km. Nos locais onde já existem ciclovias — como o Aterro do Flamengo, a Enseada de Botafogo e as avenidas Princesa Isabel, Lauro Sodré, Venceslau Brás e Pasteur — não haverá mudanças além dos fechamentos já previstos para dias de lazer.

Com o apoio das Subprefeituras do Centro e da Zona Sul e da Guarda Municipal, a operação contará com 1.700 cones, 440 bombonas e 150 gradis de barreiras, além da atuação de agentes e orientadores de trânsito em pontos estratégicos do percurso.

Segundo a CET-Rio, estudos técnicos mostraram que o volume de veículos que circula nas vias durante domingos e feriados é baixo, o que permite a implantação da operação sem expectativa de impacto significativo no trânsito da zona sul e do Centro. A Diretoria Técnica da companhia vai monitorar, ao longo de todo o teste, o comportamento do tráfego com a redução de uma faixa destinada aos carros.



