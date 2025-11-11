PRF PRF flagra 21 arraias no porta-malas de carro na Dutra, no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21 arraias transportadas de forma irregular no porta-malas de um carro durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (11). A abordagem ocorreu na altura de Nova Iguaçu como parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, os policiais vistoriaram o veículo e encontraram vários sacos plásticos com água, onde estavam as arraias das espécies pintada e olho de pavão. O motorista afirmou aos agentes que trabalha com aquarismo e que havia viajado até uma feira em Guarulhos, em São Paulo, para comprar os animais, que podem chegar a valer cerca de R$ 1,5 mil cada no mercado ilegal.

A PRF lembra que a comercialização de arraias nativas de água doce da família Potamotrygonidae – que inclui espécies pintadas – está suspensa no Brasil desde 2021. De acordo com o Ministério da Pesca e Agricultura, não há emissão de novas cotas de comercialização, e a venda de qualquer arraia silvestre sem autorização é considerada irregular.





O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá pelo crime previsto na Lei nº 9.605/1998, que trata de crimes ambientais.

As arraias foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Seropédica, onde passarão por avaliação e serão destinadas ao habitat adequado.