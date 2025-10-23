PRF PRF apreende 10 kg de ouro em Roraima e prende suspeito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na noite de quarta-feira (22), uma das maiores apreensões de ouro de 2025. Durante uma operação de inteligência na BR-401, em Boa Vista (RR), os agentes encontraram 11 barras de ouro maciço, totalizando 10,2 quilos, escondidas dentro de uma caminhonete. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal.





De acordo com a corporação, há indícios de que o material seja resultado de garimpo ilegal em terras indígenas e áreas de proteção ambiental. A PRF informou ainda que, apenas neste ano, já retirou de circulação mais de 200 quilos de ouro de origem suspeita, quantidade avaliada em aproximadamente R$ 140 milhões, consolidando-se como a força policial que mais apreende o metal no país.

Histórico de apreensões recordes

A apreensão em Roraima se soma a uma série de operações recentes. No dia 20 de outubro, a PRF interceptou 37,4 quilos de ouro distribuídos em 48 barras, avaliados em mais de R$ 26 milhões. Poucos dias antes, em 10 de outubro, outros 11,6 quilos foram apreendidos.

Em agosto, duas grandes ações chamaram atenção: no dia 4, os agentes encontraram 103 quilos de ouro em uma caminhonete na Ponte dos Macuxis, também na BR-401; e, dois dias depois, 40 quilos foram confiscados em Altamira (PA), durante uma operação na BR-230, a Transamazônica.

Combate ao crime na Amazônia

As apreensões fazem parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS), iniciativa lançada em 2023 pelo Governo Federal para reforçar o combate ao crime organizado na Amazônia Legal, que abrange nove estados da região. Desde que passou a integrar o plano, a PRF intensificou as ações de fiscalização, abordando mais de 2 milhões de veículos e 2,5 milhões de pessoas, muitas delas com histórico criminal.





Além de apreensões e prisões, a PRF vem causando prejuízos significativos às organizações criminosas ao inutilizar equipamentos usados no garimpo ilegal, como balsas, dragas, escavadeiras, tratores, caminhonetes e até aeronaves.

Segundo a corporação, as operações têm contribuído para reduzir a atividade de mineração ilegal e enfraquecer a logística dos grupos que atuam na extração e transporte clandestino de minerais na região amazônica.