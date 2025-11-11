



Foto: Reprodução Governador Cláudio Castro (PL) e o coronel Marcelo de Menezes Nogueira durante anúncio do reajuste de 160% no auxílio da Polícia Militar do Rio de Janeiro









O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou na última segunda-feira (10) o primeiro reajuste no auxílio-alimentação da Polícia Militar do Estado em mais de 20 anos. O benefício passa de R$162 para R$433 mensais, um aumento superior a 160%.

O governador Cláudio Castro (PL) destacou a importância da medida: “Esse é mais um passo importante da política de valorização dos policiais militares do nosso estado. Estamos proporcionando uma vida mais digna aos policiais, aqueles que não têm rancho em sua unidade de trabalho. Lembramos que atrás da farda tem um ser humano que merece ser cuidado e valorizado”.

O anúncio foi feito ao lado do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. Segundo ele, o reajuste melhora as condições de trabalho e impacta positivamente os resultados da segurança pública: “Oferecer melhores condições de trabalho para os nossos policiais, além de valorizá-los, representa, certamente, um impacto real na produção dos resultados da segurança pública”.

Ainda de acordo com a SEPM, o aumento está dentro da dotação orçamentária da secretaria e não terá impacto financeiro extra para o estado. Hoje, 14 mil policiais do Rio de Janeiro são "desaranchados", ou seja, trabalham em unidades sem rancho (refeitório), representando quase um terço da corporação que será diretamente impactada pelo reajuste do benefício.







