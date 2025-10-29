ONU/Reprodução Organização das Nações Unidas (ONU)

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou estar " horrorizada " com a megaoperação policial nas favelas do Rio de Janeiro, que resultou em mais de 60 mortos. A declaração foi divulgada nesta terça-feira (28), dia em que a ação ocorreu nos complexos do Alemão e da Penha.

A operação, que teve como alvo o Comando Vermelho (CV), deixou ao menos 64 mortos, sendo 60 suspeitos e quatro policiais, além de 81 presos. Cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança participaram da iniciativa, que cumpriu 100 mandados de prisão.

Em nota oficial a ONU declarou: "Brasil: estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que já teria resultado na morte de mais de 60 pessoas, incluindo quatro policiais. Esta operação letal reforça a tendência de consequências extremamente fatais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Relembramos às autoridades suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos e instamos a realização de investigações rápidas e eficazes".

LEIA TAMBÉM: Governador do Rio pede e consegue 10 vagas em presídios federais

Alvos e investigação

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que a ação é parte da Operação Contenção. Entre os alvos principais está Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca" ou "Urso", apontado como a principal liderança do CV na região.





Segundo o MPRJ, os investigados " emitem ordens sobre a comercialização de drogas, determinam as escalas dos criminosos nas 'bocas de fumo' e nos pontos de monitoramento, e ordenam execuções de indivíduos que contrariem seus interesses ".