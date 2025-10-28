Reprodução/X @LLia10 Megaoperação contra o CV no Alemão e na Penha deixa 64 mortos.

A imprensa internacional repercutiu a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), deflagrada nesta terça-feira (28), nos Complexo da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Até o momento, foram confirmadas 64 mortes e 81 presos na ação, que segue em andamento.

Entenda o caso: Megaoperação contra o CV no Alemão e na Penha deixa 64 mortos

Reuters

Reprodução/Reuters A agência Reuters destacou a proximidade da operação com a COP30.





A agência de notícias euters destacou a proximidade da operação policial "mais mortal da história" com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que terá início no dia 10 de novembro em Belém, no Pará. A agência também ressaltou os eventos ligados à conferência que acontecerão na próxima semana no Rio de Janeiro, como a Cúpula Global de Prefeitos C40 e o Earthshot Prize, prêmio ambiental do Príncipe William, que contará com a participação de celebridades internacionais.

Clarín

Reprodução/ Clarín O Clarín comparou a situação no Rio de Janeiro com um cenário de guerra.





O jornal argentino Clarín comparou o confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro a uma verdadeira zona de guerra. Foram compilados vídeos que circulam nas redes sociais e fotografias que mostram carros queimados, cenas de tiroteios, ataques com drones e dezenas de suspeitos rendidos pela polícia.





The Guardian

Reprodução/The Guardian O The Guardian classificou a operação contra o Comando Vermelho no Rio como o pior dia de violência no Rio durante operações policiais em favelas.









O The Guardian definiu a operação como "o pior dia de violência no Rio durante operações policiais em favelas". O jornal britânico ressaltou a proximidade dos complexos do Alemão e da Penha do Aeroporto Internacional Galeão e destacou que, com a continuidade dos confrontos, o número de mortos ainda deve aumentar.

Al Jazeera

Reprodução/ Al Jazeera. Al Jazeera repercutiu a operação Contenção no Rio de Janeiro.





A Al Jazeera informou que a "Operação Contenção" nas favelas do Alemão e da Penha resultou em 64 mortos, incluindo quatro policiais. A rede de televisão estatal destacou que o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo no consumo bruto de cocaína e afirmou que operações policiais contra organizações criminosas não são incomuns nas favelas brasileiras, e muitas acabam sendo letais.