Traficantes filmam execução de mulher em favela no RJ
Reprodução
Uma mulher de 28 anos  foi morta a tiros na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo  Portal iG.

Segundo a Polícia Civil, a execução de Sumara Oliveira de Araújo foi registrada em vídeo pelos criminosos e compartilhada nas redes sociais.

De acordo com as primeiras informações, Sumara estava acompanhada dos dois filhos, de 3 e 5 anos, quando traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), oriundos da comunidade do Barro Vermelho, invadiram o Dique, área controlada por uma facção rival, o Comando Vermelho (CV). A mulher foi levada pelos criminosos para outro ponto da comunidade, onde foi executada.

Nas imagens divulgadas, Sumara aparece caída no chão e pede para não ser morta, dizendo que tem filhos. Logo depois, é atingida por disparos de fuzil.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso para identificar os autores do crime e a motivação da execução.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2025-10-03/mulher-executada-a-tiros-favela-duque-de-caxias-rj.html
