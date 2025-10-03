Reprodução Traficantes filmam execução de mulher em favela no RJ

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a Polícia Civil, a execução de Sumara Oliveira de Araújo foi registrada em vídeo pelos criminosos e compartilhada nas redes sociais.



De acordo com as primeiras informações, Sumara estava acompanhada dos dois filhos, de 3 e 5 anos, quando traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), oriundos da comunidade do Barro Vermelho, invadiram o Dique, área controlada por uma facção rival, o Comando Vermelho (CV). A mulher foi levada pelos criminosos para outro ponto da comunidade, onde foi executada.



Nas imagens divulgadas, Sumara aparece caída no chão e pede para não ser morta, dizendo que tem filhos. Logo depois, é atingida por disparos de fuzil.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso para identificar os autores do crime e a motivação da execução.