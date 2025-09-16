Divulgação Tráfico de animais no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou nesta terça-feira (16) a Operação São Francisco, considerada pela instituição a maior ação da história do país contra o tráfico de animais silvestres . Cerca de 1 mil agentes participam da ofensiva, que cumpre 45 mandados de prisão preventiva e 275 de busca e apreensão em diferentes regiões do estado, além de cidades de São Paulo e Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Até a última atualização, 17 pessoas haviam sido presas e dezenas de animais resgatados.

Na capital, um dos focos foi a comunidade da Mangueira, na Zona Norte, onde policiais foram recebidos a tiros. Entre os alvos da operação está o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, já preso em outra investigação e acusado de comprar quatro macacos.

Segundo o delegado André Prates, responsável pela operação, a investigação identificou 145 envolvidos. “Conseguimos, junto à Justiça, 45 mandados de prisão preventiva, todos por organização criminosa” , afirmou.

Um dos núcleos da quadrilha era especializado em primatas, caçados de forma cruel na Floresta da Tijuca e no Horto. Os animais eram dopados, retirados da mata e vendidos ilegalmente em centros urbanos.

De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, um dos presos chegou a comercializar mais de 45 mil animais silvestres. “É o corredor da morte dos nossos animais. A crueldade é enorme” , disse.

Na Cidade da Polícia, foi montada uma base para receber os bichos, que estão passando por avaliação veterinária antes de serem encaminhados a centros de triagem. O objetivo é, sempre que possível, garantir a reintrodução na natureza.

A investigação também revelou a ligação entre o tráfico de animais e o tráfico de drogas, com feiras clandestinas na Pavuna e em Duque de Caxias servindo como pontos de venda.

A ação é coordenada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e conta com o apoio do Ministério Público do Rio (Gaema/MPRJ), Inea, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ibama.