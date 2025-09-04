Elza Fiuza/Agência Brasil Polícia Civil prende suspeito de violência doméstica e maus-tratos à criança em Aquidabã

A Polícia Civil de Aquidabã, no Sergipe, cumpriu a prisão preventiva de um homem investigado por violência doméstica e maus-tratos contra uma criança de apenas quatro anos, que teria sido queimada com uma airfryer. A ação foi realizada após a conclusão do inquérito policial e divulgada nesta quinta-feira (4).

Segundo as investigações, a companheira do suspeito, de 24 anos, relatou ter sido brutalmente agredida na madrugada de 9 de agosto. Ela alegou que o homem, após ingerir bebidas alcoólicas, desferiu socos, tapas e chutes contra a vítima, grávida de quatro meses. Ela precisou ser hospitalizada com escoriações e fortes dores abdominais.

O inquérito também apurou maus-tratos contra o filho da vítima. O suspeito teria provocado queimaduras nos lábios da criança com uma airfryer, uma fritadeira elétrica.

Diante das provas reunidas, como os laudos médicos e declarações da vítima, o delegado responsável pelo caso, Antônio Francisco de Oliveira Filho, solicitou a prisão preventiva do acusado.

A medida foi decretada pela Justiça e cumprida pela Polícia Civil, que destacou a necessidade de proteger a integridade física da mulher e da criança, além de garantir a ordem pública.





A corporação reforçou, em nota, o compromisso de atuar no enfrentamento à violência doméstica, segundo a Lei Maria da Penha.