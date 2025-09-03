Reprodução/Facebook Deputado TH Joias é preso no RJ sob suspeita de negociar armas para o Comando Vermelho

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quarta-feira (3), a Operação Bandeirantes, que mira um esquema de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de uso restrito ligado ao Comando Vermelho (CV). Na ação, cinco pessoas foram presas, entre elas o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB), de 36 anos, suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e de negociar armamentos com a facção.

A denúncia apresentada pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, aponta que o parlamentar e outras quatro pessoas mantinham vínculos estáveis com a facção.

O grupo intermediava, nos complexos da Maré e do Alemão, além da comunidade de Parada de Lucas, a compra e venda de drogas, armas e equipamentos antidrones, usados para atrapalhar operações policiais. Segundo o MPRJ, o esquema movimentava grandes valores em dinheiro vivo para sustentar as atividades criminosas.

Segundo a investigação, o deputado usou o mandato para favorecer o CV e até nomeou comparsas para cargos na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ele também é acusado de intermediar as negociações de drogas e armamentos, além de realizar pagamentos a criminosos da facção.

Entre os outros denunciados, estão:

uma liderança responsável pelo controle financeiro do grupo;

um tesoureiro, encarregado de guardar drogas, dinheiro e armas;

um fornecedor de equipamentos especializados, especialmente antidrones, que também atuava como assessor parlamentar indicado por TH;

uma mulher nomeada para cargo comissionado na Alerj, acusada de servir de elo entre o grupo e o Legislativo.

Histórico



Antes de se tornar deputado, TH Joias ganhou notoriedade ao produzir joias de ouro e diamantes usadas por celebridades como Neymar, Vini Jr., Adriano Imperador e a cantora Ludmilla.

Entre 2017 e 2018, ele foi preso pela Polícia Civil e passou dez meses na cadeia por suspeita de pagar propina a policiais, vender drogas e armas e antecipar a traficantes informações sobre operações em comunidades como Muquiço, Vila Aliança, Serrinha e Maré. Investigações também o apontaram como responsável por lavar dinheiro para três facções.

Em 2022, filiado ao MDB, concorreu a uma vaga na Alerj e foi eleito com 15.105 votos. Ficou como suplente e assumiu o mandato em 2024 após a morte de Otoni de Paula pai. A posse só foi possível após obter um habeas corpus que lhe permitiu responder ao processo em liberdade.

Atualmente, o deputado preside a Comissão de Defesa Civil da Alerj, responsável por coordenar ações de prevenção a desastres nas cidades do estado.





O Portal iG tentou contato com o MDB-RJ via e-mail e telefone, e com o gabinete do deputado TH Joias via WhatsApp para obter um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para novas manifestações.