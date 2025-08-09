Reprodução Idosa é criticada após pegar ônibus lotado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma idosa é criticada por passageiros ao entrar em um ônibus já lotado e permanecer em pé na porta do veículo. O caso ocorreu na Linha 100 – TRO1, que liga o Terminal General Osório ao Terminal Procópio Ferreira, no Centro do Rio de Janeiro.

Nas imagens, é possível ouvir a pessoa que grava dizendo: "Que que essa senhora quer ali, meu Deus? Eu vou agarrar ela. Desce daí, senhora. Vai se machucar" . Em seguida, outros passageiros começam a gritar para que a idosa desça.

Assista







Mesmo com as críticas e alertas sobre o risco, a mulher insiste em seguir viagem. Em determinado momento, alguns passageiros desistem de convencê-la e passam a dizer: "Deixa ela morrer" . Após a pressão, a idosa decide descer do ônibus.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a Viação Nossa Senhora das Graças, responsável pela linha, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.