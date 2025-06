Reprodução A polícia rastreou as movimentações financeiras de Charlotte Peet





A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), localizou nesta segunda-feira (02) a jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 33 anos, que estava desaparecida desde fevereiro. Ela foi encontrada em um hotel na cidade de São Paulo, onde informou que não deseja ter contato com a família.

A mulher, natural do Reino Unido, desapareceu há quase quatro meses. Ela havia deixado São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, e fez seu último contato no dia 8 de fevereiro, quando avisou a uma amiga, no Rio, que ainda estava na capital paulista.

Investigação

Reprodução Charlotte Alice Peet foi vista em hostel no RJ





Segundo a delegada Ellen Souto, titular da DDPA, a mulher foi encontrada em um hotel do bairro Jardins, em São Paulo, após monitoramento da polícia. Foi realizado um trabalho de inteligência e de dados telefônicos, com apoio da Polícia Civil de SP, para monitorar os passos de Charlotte.

A britânica teria continuado fazendo algumas compras em estabelecimentos e, os dados obtidos a partir da movimentação, levou a polícia até o hotel, de acordo com a delegada em fala ao g1.

"Ela estava lá e demostrou claramente que não tinha interesse em manter contato com a família, tampouco retornar para seu país. Como não tem crime, o caso foi resolvido [arquivado]" , conta Ellen Souto.

Relembre o caso

Charlotte Peet foi dada como desaparecida no dia 17 de fevereiro deste ano na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) do Rio de Janeiro.

O seu último contato havia sido feito no dia 8 de fevereiro deste ano com uma amiga no Rio, via WhatsApp. Ela disse que estava em São Paulo e que planejava seguir para o Rio de Janeiro, e precisava de um lugar para ficar. A amiga respondeu que, infelizmente, não poderia hospedá-la.

Dias depois, a família de Charlotte no Reino Unido procurou essa amiga, dizendo que havia perdido contato com a jornalista.

A Polícia Civil do RJ descobriu que a mulher esteve hospedada em um hostel na Zona Sul da cidade entre os dias 17 e 24 de fevereiro. Já havia a suspeita de que ela pudesse estar desaparecida por vontade própria, o que se confirmou nesta segunda.





Com passagens por veículos como Al Jazeera , The Times e Rio Times , Charlotte viveu no Brasil como jornalista freelancer por mais de cinco anos. Recentemente, atuou como líder de equipe editorial na empresa de tecnologia Mindrift .

O Portal iG entrou em contato com a DDPA para confirmar as informações. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.