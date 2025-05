Reprodução Homem é flagrado fazendo compras com fuzil no RJ





Um homem foi flagrado fazendo compras com um fuzil atravessado no peito em um supermercado de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na última terça-feira (27). A cena foi registrada por câmeras de segurança do local e causou espanto entre clientes e funcionários.

Nas imagens, o homem aparece saindo do estabelecimento com duas sacolas nas mãos e a arma pendurada no corpo como se fosse um acessório comum. A naturalidade da situação chamou a atenção e gerou preocupação sobre a segurança na região.

Veja vídeo







A Polícia Civil informou em nota, nesta quinta-feira (29), que as imagens estão sendo analisadas e que um inquérito foi aberto para apurar o caso. A investigação está sob responsabilidade da 34ª DP (Bangu), que realiza diligências para identificar o homem armado.

O Portal iG procurou a Rede Supermarket, responsável pela unidade onde o caso ocorreu, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.