Felipe Domingos/Instituto Argonauta A causa da morte é difícil de determinar, devido ao processo de decomposição





Uma baleia que mede cerca de 12 metros de comprimento, de espécie ainda não identificada, foi encontrada morta na Ilha Anchieta, em Ubatuba-SP, na manhã desta quarta-feira (13).

Acionado para cuidar da ocorrência, o Instituto Argonauta afirma que o animal foi localizado próximo à Praia do Sul, após um alerta da equipe de monitoramento do Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) na tarde de terça-feira (12), que falava em duas baleias mortas. Contudo, apenas um animal, já em decomposição, foi encontrado.

A baleia foi rebocada e ancorada em outro lado da Ilha, sem acesso ao público, para que possa se decompor naturalmente. O Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) declarou que seguirá monitorando a região, em busca do segundo animal.





Além disso, pesquisadores coletaram material biológico do corpo da baleia, como pele e músculos, para identificar a que espécie ela pertence. A principal suspeita é que seja uma Baleia-de-Bryde, conhecida como baleia tropical.

Embora esteja na classificação de “menos preocupação”, as Baleias-de-Bryde estão na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção. A espécie sofre com os impactos causados pela pesca, os efeitos das mudanças climáticas e alterações no ambiente marinho.

Essas baleias vivem entre as áreas costeiras e a região oceânica durante o ano inteiro, visto que não migram para a Antártida, e se alimentam de peixes e pequenos crustáceos. A presença de cardumes faz com que elas se aproximem da costa no verão.

“A causa da morte é muito difícil de determinar, principalmente devido ao estado de decomposição da baleia. Aparentemente não vimos nenhum indicativo que ela tenha tido algum contato com redes de pesca”, explicou o biólogo do Instituto Argonauta Manuel da Cruz Albaladejo.