Reprodução/redes sociais Turista é baleado após reagir a assalto próximo ao Maracanã





Um turista da Geórgia foi baleado nesta quarta-feira (16) ao tentar impedir um assalto próximo ao estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu na Avenida Rei Pelé, nas imediações do portão 2 do estádio. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a polícia, Taktakishviki Paata estava acompanhado de uma mulher quando suspeitos tentaram roubar a bolsa dela. Ao reagir, ele acabou sendo atingido por disparos.

Policiais do 6º BPM (Tijuca) foram acionados, mas o criminoso já havia fugido do local. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde segue internada em estado estável.

Após o ataque, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região.