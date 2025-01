Reprodução / Redes Sociais Homem se finge de morto para fugir de assalto no RJ





Um homem se fingiu de morto para escapar de um assalto em Mesquita, no Rio de Janeiro, durante a sexta-feira. O momento foi inteiramente capturado por câmeras de segunça e as imagens viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira (15).

O assalto aconteceu cerca de 23h. O bar tinha um ambiente externo e outro interno, e um grupo de seis pessoas tomam cerveja do lado de fora. Dois ladrões chegam e, com violência, anunciam o assalto.

Fingindo de morto

Os assaltantes começam a ser violentos e vão para cima do grupo. Um homem de camiseta cai da cadeira e derruba um colega, que usa a camisa do Flamengo, no chão. Porém, depois de cair, o homem não se mexe mais.





O caos se instaura e os bandidos continuam indo para cima do grupo, derrubando bebidas e ameaçando as pessoas em volta enquanto o roubam. O homem da camisa do flamengo segue no chão, braços estendidos, fingindo-se de morto.

Outro frame também mostra o homem atacando os clientes de dentro do bar, que jogavam sinuca, antes de voltar a ameaçar o lado externo.

Aparentemente, funcionou: os bandidos fizeram todos os homens em pé entregarem pertences como carteira e celular, mas o “morto” não foi incomodado em momento algum.

Assista ao vídeo: