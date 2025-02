Reprodução Avião bate em carro na pista de decolagem.





Na noite desta terça-feira (11), um avião da Gol colidiu com um veículo de manutenção enquanto decolava do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Um vídeo registrado pelo procurador do Estado do Ceará, Átilla de Oliveira, capturou o momento exato da batida. Nas imagens, é possível ouvir o som do impacto logo após a aeronave iniciar a decolagem. "Deus é grande. Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista. Baita susto. Sensação de que nasci de novo. Dá pra ouvir o barulho no vídeo", descreveu Átilla na legenda da publicação.

Tripulantes e passageiros foram retirados da aeronave sem ferimentos. A Gol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.