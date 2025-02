Reprodução Diretor agride menino de 4 anos em escola no RJ





Um diretor de escola particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi flagrado agredindo um aluno de quatro anos dentro da unidade. As imagens de câmeras de segurança, registradas no ano passado, mostram o momento em que Ananias Nogueira, conhecido como "Tio Nandi", sacode violentamente a criança contra a parede antes de jogá-la no chão.

O caso só veio à tona nesta segunda-feira (10), quando a mãe do menino recebeu o vídeo de um perfil anônimo nas redes sociais.

A família conta que, na época, a escola justificou o afastamento do garoto alegando problemas de comportamento. A mãe chegou a acionar o Ministério Público, por considerar a decisão injusta, mas não imaginava que o filho era vítima de agressões dentro da unidade.

"Me deu uma crise de ansiedade, eu não conseguia chorar, só comecei a gritar muito no trabalho porque a gente não imagina que o nosso filho vai estar no colégio e vai estar passando por isso", desabafou a mãe em entrevista à TV Globo.

Nas gravações, a criança aparece encostada na parede, recebendo acolhimento de uma professora. Em seguida, o diretor surge, puxa o braço do menino com força e o suspende no ar antes de jogá-lo contra a parede. Com o corpo pressionado, ele continua sendo sacudido até cair no chão.

A mãe relata que o filho constantemente chegava em casa chorando, com marcas pelo corpo e recusava-se a ir para a escola. Apenas meses depois ele foi diagnosticado com hiperatividade.





Com a repercussão do caso, Ananias Nogueira foi afastado do cargo de direção e substituído pelos próprios filhos.

Veja vídeo







Nota da escola



"O Colégio Jardim Escola Arco Íris do Gramacho, por meio de sua Direção, vem a público manifestar repúdio às imagens que vêm sendo propagadas, a respeito da instituição.Somos uma escola rígida, atenta, de ambiente familiar e religioso, de forma que alegações em sentido contrário nos ferem de forma severa. Há 27 anos, educamos crianças e jovens de nossa cidade e região. Assim sendo, reafirmamos nosso compromisso de que essa missão seja bem feita, bem como reiteramos nosso comprometimento em zelar pelo bem-estar e pela segurança de todos os nossos alunos e professores.

Ao tomar conhecimento sobre um suposto caso de agressão por parte de um colaborador a um aluno, adotamos as medidas necessárias, que resultaram no afastamento do referido colaborador. A ocorrência está sendo investigada com o apoio do Conselho Tutelar. Desta forma, faz questão de ressaltar que não tolera todo e qualquer ato de violência, sendo essa questão de valor, assim como o acolhimento à vítima. Informamos ainda que já foi instaurado processo para apuração e sanções disciplinares.

A escola é contra quaisquer manifestações de violência física que envolvam a comunidade discente, por parte de seus membros e/ou direcionadas a qualquer um deles. A escola reitera que qualquer tipo de violência é inaceitável, por se contrapor a valores fundamentais ensinados na própria escola. Nossa escola é lugar de convívio saudável, diálogo, tolerância e coexistência pacífica entre pessoas das mais diversas orientações políticas, religiosas, de gênero, classe, raça e etnia, por isso não se furtará a adotar as ações cabíveis em relação a esse ou quaisquer outros episódios que representem risco à integridade física ou psicológica de membros de sua comunidade."