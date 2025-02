Reprodução/PMERJ 34° DP (Bangu)





Na última segunda-feira (10), um obreiro de uma igreja foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas meninas, que têm 11 e 13 anos, respectivamente. As vítimas frequentavam cultos na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, o homem, que liderava um grupo jovem na igreja já havia sido acusado de abuso sexual em 2013, contra uma menina de 13 anos. Após este episódio, o pastor responsável pela igreja o afastou por três meses, mas depois deste período permitiu o retorno do obreiro.





A ação conjunta de policiais do 14° BPM (Bangu) e da 34° DP (Bangu), que culminou na captura do obreiro, ocorreu na comunidade do Batan, situada em Realengo.

Na última semana, a Polícia Civil recebeu um novo caso de denúncia voltada ao suspeito, que se aproveitou da proximidade com os jovens em sua função para abusar de uma menina de 11 anos. Após a denúncia, o obreiro passou a se esconder na comunidade do Batan.

O homem, de acordo com a Polícia Civil, foi levado para a 34° DP (Bangu), e ficará à disposição da Justiça. Contra o obreiro já havia um mandado de prisão preventira por crimes de aliciamento de menor e estupro de vulnerável.