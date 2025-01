Reprodução Instagram Prefeito de Cabo Frio publica vídeo cercado de caixas de som

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, publicou um vídeo nas redes sociais reforçando a proibição do uso de caixas de som nas praias do município. A medida tem como objetivo garantir o sossego e o bem-estar de moradores e turistas que buscam aproveitar o ambiente natural das praias da cidade.

A fiscalização está sendo realizada pela Secretaria de Ordem Pública, que tem intensificado as ações de monitoramento.

A Lei nº 3.818, que proíbe o porte e uso de equipamentos sonoros nas praias de Cabo Frio, entrou em vigor no verão do ano passado. De acordo com a legislação, além da apreensão dos equipamentos, os responsáveis pelo uso indevido podem ser multados.

“Pessoal, vocês sabem que na praia o barulho bom é o das ondas do mar. Aqui em Cabo Frio, caixas de som com música alta estão proibidas! A Secretaria de Ordem Pública está atenta, e quem insistir vai perder o equipamento. Eu só quero ser feliz e ver todos vocês aproveitando as praias da cidade mais bonita do mundo. Recado dado, heim! Caixa de som na praia de Cabo Frio não é permitido!”, diz o prefeito.

Veja: