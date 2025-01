Reprodução Metsul Massa de ar quente vai elevar as temperaturas acima dos 40ºC em diversas regiões da Argentina

Nos próximos dias, ventos fortes nos altos níveis da atmosfera devem dificultar a passagem de frentes frias para o norte da Argentina e Uruguai. Como resultado, o ar frio de origem polar não conseguirá alcançar essas regiões, fazendo com que uma bolha de ar extremamente quente se estabeleça sobre elas. Além dessas áreas, o calor intenso também afetará o Paraguai, parte do Sul do Brasil e o estado de Mato Grosso do Sul, segundo a Climatempo.

Até o dia 14 de janeiro, a maior temperatura registrada no Brasil em 2025 foi de 41,8°C, no dia 10 de janeiro, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Essa onda de calor persistirá até o dia 18 de janeiro. A partir de 19 de janeiro, uma frente fria deve atingir o Rio Grande do Sul, interrompendo o período de calor intenso.

Embora a área afetada pelo calor intenso não seja grande, esse período muito quente em parte da América do Sul pode ser classificado como uma onda de calor. Em algumas regiões, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C nos próximos dias.

No Brasil, as áreas que provavelmente registrarão temperaturas acima dos 40°C são o oeste do Rio Grande do Sul, regiões próximas à fronteira com a Argentina, e o oeste e sul de Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai.

No entanto, outras áreas também devem enfrentar calor intenso, como a maior parte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, o Paraná, o extremo oeste de São Paulo e o centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas podem chegar a 38°C.