Divulgação/PMRJ Policiais do Bope subindo as ruas do complexo do Alemão





Um PM do Bope ficou ferido com um tiro de raspão no ombro durante uma megaoperação das polícias Civil e Militar e do Ministério Público do Rio no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15).

Além do agente, dois suspeitos foram feridos; o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. O objetivo da operação é desarticular o núcleo financeiro da facção Comando Vermelho. Até o momento, sete indiciados foram presos.

Clima de tensão

Moradores relataram nas redes sociais um amanhecer tenso nas comunidades dos complexos do Alemão e Penha, com muito barulho de tiros e incêndios em barricadas e veículos. Ainda segundo eles, desde a noite de terça (14) traficantes se movimentam pelo conjunto de favelas para bloquear ruas com barricadas e espalhar óleo no asfalto. Um caveirão derrabou em uma subida, e se chocou contra carros estacionados.

De acordo com um internauta morador do Alemão, ele e sua família foram acordados com “muitos tiros, helicóptero, blindados, silêncio, mais tiros” e uma forte tensão. De acordo com o “Voz das Comunidades”, uma ONG de impacto social e jornalismo nas comunidades do Rio de Janeiro, moradores também afirmaram que policiais estariam entrando em suas casas na localidade da Matinha, que faz parte dos complexos.

Operação conjunta

A Operação Torniquete tem como alvo o setor financeiro do Comando Vermelho, que financia, entre outras coisas, as invasões e combates com outras facções.





Todos os alvos da operação foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP, à Justiça pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, relacionados ao tráfico de drogas e à ocultação de valores ilícitos em mais de 4.888 operações financeiras, totalizando R$ 21.521.290,38.