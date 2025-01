Reprodução/X Blindado da PM colidiu com veículos de moradores que estavam estacionados

Um blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) derrapou ao subir uma ladeira coberta por óleo jogados pelos traficantes no Complexo do Alemão, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (15). O local é cenário de uma megaoperação que foca membros responsáveis pelo esquema financeiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O vídeo do "Caveirão" escorregando ladeira a baixo foram registradas pelo "Bom dia Rio", da TV Globo. Nas imagens, é possível ver o blindado da PM colidindo em veículos de moradores que estavam estacionados.

Assista ao vídeo

Caveirão derrapa

e atinge carros;

traficantes colocaram

óleo na via. G1 RJ pic.twitter.com/6tGe05yjCV — Ⓜ️Monteiro (@Dhame_Monteiro) January 15, 2025





Operação no Complexo do Alemão

A ação da PM, que visa desarticular o núcleo financeiro do Comando Vermelho, é mais uma etapa da chamada Operação Torniquete, em uma megaoperação das polícias Militar, Civil e do Ministério Público. Os alvos são familiares e operadores do fundo da facção conhecido como "Caixinha" — dinheiro arrecadado via crimes como roubo e furto de veículos e de cargas.

Ao todo, os agentes cumprem 14 mandados de prisão, incluindo em outras regiões, estados e até no presídio. Até o momento, sete pessoas foram presas.