A Polícia Federal instaurou nesta segunda-feira (14) o inquérito que vai investigar a infecção de HIV em pelo menos seis transplantados após cirurgias no Rio de Janeiro . Na sexta-feira (11), o Ministério da Justiça já havia informado que a PF entraria no caso . A informação foi apurada pela CNN.



Com o início do inquérito, os investigadores devem colher depoimentos de testemunhas, de representantes do laboratório responsável e dos pacientes infectados. Não há previsão de datas.

A falha teria ocorrido no laboratório PCS Lab Saleme , responsável pela testagem dos órgãos que chegam à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). Segundo as apurações, dois doadores teriam feito exame de sangue no laboratório, localizado na Baixada Fluminense, e os resultados deram falso negativo. Com isso, os receptores foram infectados.

O que diz o PCS Lab

O laboratório PCS Lab Saleme disse na sexta (11) que instalou uma sindicância interna para apurar as responsabilidades. Em nota, a empresa afirma que dará “suporte médico e psicológico” aos pacientes infectados e seus familiares e que está à disposição das autoridades para a investigação sobre o caso.

O laboratório também relatou que o caso é “um episódio sem precedentes na história da empresa, que atua no mercado desde 1969”. A empresa fará retestes em órgãos de outros 288 doadores no estado.





Interdição

O Ministério da Saúde solicitou a interdição cautelar do laboratório PCS Lab Saleme após as denúncias. Além do fechamento, o ministério determinou que todos os testes de doadores de órgãos sejam realizados exclusivamente pelo Hemorio, e ordenou a retestagem do material dos doadores do laboratório sob investigação.

O ministério também determinou que o grupo de pacientes receptores de transplantes de órgãos dos doadores infectados, bem como seus contatos, recebam total atendimento especializado.

