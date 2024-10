Reprodução A Secretaria Estadual de Saúde do RJ vai retestar o material armazenado de 286 doadores

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta segunda-feira (14), a Operação Verum , para tentar prender os investigados no caso dos transplantes de órgãos infectados pelo HIV . Ao todo, a Delegacia do Consumidor (Decon) cumpre 11 mandados de busca e apreensão, e dois dos suspeitos já foram presos, segundo o portal G1.

Um dos detidos é Walter Vieira, ginecologista, sócio e responsável técnico do PCS Lab Saleme, apontado como responsável pelo erro que causou as infecções. Ele assinou um dos laudos com o falso negativo e é tio do deputado federal Dr. Luizinho (PP), antigo secretário de Saúde do estado.

O outro preso é Ivanilson Fernandes dos Santos, apontado como um dos responsáveis pelo laudo.

“As investigações indicam que os laudos, falsificados por um grupo criminoso, foram utilizados pelas equipes médicas, induzindo-as ao erro, o que levou à infecção dos pacientes. Um dos pacientes veio a falecer, com as causas da morte ainda sob investigação", explicou a polícia em nota.

Os alvos dos mandados de prisão são investigados por crime contra as relações de consumo e associação criminosa, além de falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária.

A polícia também investiga se o PCS Lab Saleme teria falsificado laudos em outros procedimentos médicos, uma vez que o laboratório atendia outras 10 unidades de saúde estadual.

“Diversas diligências complementares estão sendo realizadas para identificar toda a cadeia de profissionais envolvidos nesse esquema criminoso, e todos serão prontamente responsabilizados na medida da sua respectiva culpabilidade”, informou a Decon.

O que diz o laboratório

Em comunicado, os advogados que representam o laboratório PSC Lab Saleme informaram que os sócios da empresa "prestarão todos os esclarecimentos à Justiça".

“A defesa de Walter e Mateus Vieira, sócios do PCS Lab Saleme, repudia com veemência a suposta existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório, uma empresa que atua no mercado há mais de 50 anos. Ambos prestarão todos os esclarecimentos à Justiça.”

