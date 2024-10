Reprodução Twitter Burger King pega fogo em shopping do RJ

Um incêndio em uma unidade do Burger King, localizado no ParkShopping Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, causou momentos de desespero entre os frequentadores do shopping na noite de sábado (13), por volta das 22h50.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas por volta das 23h45, sem registrar feridos. A situação foi particularmente alarmante, já que o shopping estava lotado em razão das comemorações do Dia das Crianças.

Um vídeo que circulou nas redes sociais capturou o caos, mostrando pessoas em pânico evacuando o local e alertando outras sobre o incêndio.

Em nota oficial, o ParkShopping Campo Grande confirmou o princípio de incêndio em uma das lojas da Praça de Alimentação, ressaltando que "a situação foi rapidamente controlada pela Brigada de Incêndio do Shopping e pelo Corpo de Bombeiros." O shopping informou, ainda, que a loja permanecerá fechada, mas que o funcionamento do restante do estabelecimento seguirá normalmente.

Vídeo

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.