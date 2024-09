Reprodução João Fernandes Teixeira Filho foi morto na Baixada Fluminense





O candidato a vereador João Fernandes Teixeira Filho (Avante) foi morto a tiros na noite desta terça-feira (24), em Nova Iguaçu , Baixada Fluminense . Duas mulheres que também foram atingidas pelos tiros foram levadas por moradores ao Hospital Geral do município.

O homem de 48 anos, conhecido como Joãozinho Fernandes , foi baleado na rua São José e já estava morto quando as equipes da Polícia Militar chegaram ao local. Uma das mulheres atingidas passou por cirurgia e segue sob observação, enquanto a outra já teve alta.

O caso

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que foi acionado às 19h13 para uma ocorrência de vítima por tiro. No local, constataram que João Fernandes estava morto. Em nota, a Polícia Militar alegou que agentes do 20ºBPM se deslocaram ao local e encontraram o homem em óbito. A corporação afirmou que a área foi isolada para a perícia e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) .

Pouco tempo antes de ser assassinado, o político fazia uma caminhada. João chegou a publicar fotos com algumas pessoas nas redes sociais enquanto promovia sua candidatura.

''Só foi muito tiro'', disse a viúva Vanessa Cunha. ''Não deu tempo para nada, estava todo mundo junto no bairro. Se olhar no Instagram tem pessoas agradecendo por tudo o que ele fez, ele era muito bom, mas chamou atenção demais, as pessoas gostaram dele, e isso ofendeu os outros candidatos'', relatou a mulher à TV Globo.

Motivação

Ainda não se sabe a autoria e motivação do crime. O candidato deixa a esposa e dois filhos. Amigos e familiares lamentam a perda: ''Que Deus receba você de braços abertos, por que tanto covardia?", escreveu uma amiga em um post.





A família do político relatou à TV Globo que não sabe a motivação do crime, mas primeiras investigações apontam que ele foi vítima de uma emboscada. Cerca de uma hora antes de ser morto, Joãozinho Fernandes publicou imagens fazendo uma caminhada no município da Baixada Fluminense para promover a sua candidatura.

Dados publicados pelo Divulgacand mostram que o candidato possuía R$ 45 mil em bens. O político ainda não tinha gerado gastos com a sua campanha. Ao todo, Joãozinho Fernandes recebeu apenas R$ 1.375,46 em recursos do candidato a prefeito Dudu Reina, do mesmo partido.

