Reprodução A aeronave caiu no fim da tarde de sexta-feira

Um avião ultraleve de fabricação caseira realizou um pouso de emergência em um campo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), no fim da tarde de sexta-feira (16).

A aeronave , de pequeno porte, ficou destruída. Segundo as testemunhas, o piloto sofreu ferimentos leves. A causa da queda ainda está sendo investigada.

De acordo com moradores, o avião sobrevoa a região com frequência, fazendo propagandas com caixa de som. A aeronave voava baixo por volta de 16h40, e, momentos depois, caiu em um campo de futebol, o Campo do 15.

Além do piloto, não há informações de mais feridos.

