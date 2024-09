Reprodução Paes, Ramagem e Tarcísio aparecem com maiores porcentagem das intenções de votos





Apesar de oscilar negativamente, Eduardo Paes (PSD), atual prefeito do Rio de Janeiro, segue com folga na liderança nas intenções de voto. Com 64% na pesquisa anterior, do dia 11/09, Paes agora aparece com 57%. Neste cenário, o prefeito seria reeleito no primeiro turno.

Na sequência, aparecem Alexandre Ramagem (PL), com 18% (antes 13%), e Tarcísio Motta (PSOL), com 4% (antes, também 4%). Os números se referem a um cenário estimulado, em que são apresentadas opções para o entrevistado. Na pesquisa espontânea, a diferença é menor. Não foi feita uma simulação de 2º turno.





Pesquisa Quaest

A pesquisa, encomendada pela TV Globo, entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio, entre 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número: RJ-02944/2024. O nível de confiança é de 95%.

Intenção de voto para prefeito do Rio

Eduardo Paes (PSD): 57%

Alexandre Ramagem (PL): 18%

Tarcísio Motta (PSOL): 4%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 2%

Juliete Panjota (UP): 0%

Carol Sponza (Novo): 1%

Henrique Simonard (PCO): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Indecisos: 6%

Pesquisa espontânea

No cenário em que o entrevistado não tem acesso à lista de candidatos, o cenário é diferente:

Eduardo Paes (PSD): 33%

Alexandre Ramagem (PL): 12%

Tarcísio Motta (PSOL): 3%

Carol Sponza (Novo): 0%

Cyro Garcia (PSTU): 0%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Marcelo Queiroz (PP): 0%

Rodrigo Amorim (União): 0%

Indecisos: 49%

Branco/Nulo/Não vai votar: 3%





