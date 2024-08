Reprodução Objetos das vítimas ficaram espalhados pelo local

Um recente racha na quadrilha do traficante Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby-Doo, do Morro dos Macacos, parece estar por trás de uma série de confrontos violentos ocorridos em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio , nos últimos quatro meses. O período de violência deixou sete pessoas mortas, a maioria vítimas de balas perdidas. No caso mais recente, na madrugada desta segunda-feira, a violência atingiu as ruas, quando oito homens armados com fuzis e pistolas atacaram um grupo em um pagode próximo à Praça Barão de Drummond.



O ataque resultou em cinco mortes e dois feridos. A polícia está investigando se Pedro Henrique Barbosa da Conceição, conhecido como Marreco ou V7, uma das vítimas fatais, era o alvo dos atiradores. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é responsável pela investigação dos homicídios, enquanto um inquérito em curso na 20ª DP, que apura o tráfico na comunidade, pode lançar luz sobre os motivos dos confrontos.

De acordo com a investigação, em março, bandidos do grupo de Scooby-Doo, associado à facção Terceiro Comando Puro (TCP), romperam com o chefe. Insatisfeitos com os ganhos do tráfico local e a falta de permissão para aumentar a renda com assaltos, um grupo liderado por Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro, e Welerson Gonçalves de Jesus, chamado Cara Fina, decidiu abandonar o Morro dos Macacos. Antes de deixar a comunidade, eles e mais cinco comparsas roubaram sete fuzis e munição, fugindo para o Morro de São João, no Engenho Novo, onde o Comando Vermelho (CV) tem domínio.

Sob a proteção do traficante William Sousa Guedes, conhecido como Corolla ou Chacota, que foi preso em julho, os sete fugitivos receberam a promessa de gerenciar o tráfico no Morro dos Macacos caso ajudassem na tomada da comunidade. Desde então, foram registrados dez ataques ao Morro dos Macacos, com pelo menos três deles resultando em mortes. Em 4 de abril, um homem foi baleado na área conhecida como Chelsea e não sobreviveu. Entre a noite de 4 e a madrugada de 5 de agosto, bandidos do Morro de São João atacaram a tiros uma festa no Morro dos Macacos, matando um menino de 13 anos e um entregador de farmácia.

O ataque desta segunda-feira ocorreu fora do morro. A polícia está investigando a possibilidade de que os bandidos vindos do Morro de São João sejam os responsáveis pelo ataque. Além disso, a Delegacia de Homicídios da Capital também está averiguando uma postagem nas redes sociais que sugere a ligação de Titauro com o ataque na Praça Barão de Drummond.

Titauro e Cara Fina estão envolvidos em quatro processos no Tribunal de Justiça. Titauro já foi condenado por tráfico e corrupção de menores, enquanto Cara Fina foi absolvido de acusações de roubo e também é investigado por tráfico. A polícia afirma que Scooby-Doo tem coordenado o tráfico do Morro dos Macacos a partir de outras comunidades controladas pelo TCP, com o traficante conhecido como Macho assumindo a responsabilidade de gerenciar o tráfico em nome de Leandro Nunes Botelho.