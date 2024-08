Bruno Spada/Câmara dos Deputados Carla Zambelli (PL-SP), deputada federal é alvo de investigações sobre o 8/1

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que foi ' proibida ' pelo advogado de votar no pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes .

No caso, parlamentares bolsonaristas elaboraram um pedido de impeachment de Moraes após uma série de reportagens da Folha de S. Paulo sobre um suposto esquema paralelo de investigação do magistrado.

A parlamentar explicou a situação após ser questionada por um usuário do X (antigo Twitter). Segundo Zambelli, o impedimento envolve os processos criminais contra ela no STF, como a investigação sobre o envolvimento da deputada nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"Agora é momento de novos soldados, sem ferimentos, assumirem a dianteira dessa batalha, pois estou nesta pauta desde 2015 e preciso dar 2 passos atrás", disse a bolsonarista nas redes sociais.

Na mesma publicação, Zambelli ressalta a importância dos votos dos senadores, justificando que "deputados nada podem fazer contas ministros do STF". No entanto, ela reafirmou que, como deputada, irá trabalhar a favor de um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Impeachment de Moraes

O pedido de impeachment de Moraes já conta com a assinatura de 112 parlamentares, incluindo Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Pastor Marco Feliciano (PL-SP).

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), que anunciou a campanha, afirmou que entres os motivos para a deposição do magistrado, está o de "defender verdadeiramente a democracia do Brasil".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp