Reprodução Objetos das vítimas ficaram espalhados pelo local

Na noite de domingo (18), um ataque a tiros em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, resultou na morte de pelo menos quatro pessoas e deixou duas outras feridas. O incidente ocorreu na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, perto do Morro dos Macacos.

De acordo com a TV Globo, homens armados em uma motocicleta e em um carro dispararam contra um grupo de pessoas que estava participando de um evento na praça. As imagens capturadas no local mostram cenas de pânico e correria durante o tiroteio.

No local do ataque, dois homens foram encontrados mortos. Outras duas vítimas, incluindo um adolescente de 17 anos, chegaram a ser socorridas, mas não sobreviveram aos ferimentos. Os feridos foram encaminhados ao Hospital do Andaraí para receber tratamento.

Policiais militares e testemunhas no local indicam que o ataque pode estar relacionado a disputas territoriais entre facções criminosas. O Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) estão envolvidos em uma disputa contínua pela área.

Este episódio é lembrado por um ataque similar ocorrido no início do mês, quando um menino de 13 anos e um entregador de farmácia foram mortos em uma ação semelhante perpetrada por membros do CV contra uma festa no Morro dos Macacos.

Os criminosos também usaram um carro e uma moto para realizar os disparos. As vítimas foram identificadas como Guilherme Souza de Assis, que foi atingido na cabeça e não sobreviveu, e Luiz Gabriel Costa de Jesus, que estava retornando do trabalho quando foi baleado e também veio a falecer.