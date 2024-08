Reprodução Objetos das vítimas ficaram espalhados pelo local

A Polícia Civil está investigando se o ataque a tiros que resultou na morte de quatro pessoas na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, está ligado às disputas entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV). O tiroteio ocorreu na noite de domingo (18) e deixou uma quinta vítima com morte cerebral confirmada.

Possível alvo

Os investigadores da 20ª DP (Vila Isabel) estão apurando se o principal alvo do ataque foi Pedro Henrique Barbosa, conhecido como Marreco ou V7, um dos líderes do tráfico no Morro dos Macacos, que está sob controle do TCP. A suspeita é que a ação tenha sido uma retaliação ou uma tentativa de ataque direcionado ao traficante.

A investigação revelou que, no início deste ano, traficantes do Morro dos Macacos se mudaram para o Morro São João, dominado pelo Comando Vermelho, após insatisfação com a gestão do traficante Scooby, chefe do tráfico no Morro dos Macacos. A mudança foi marcada por ataques sistemáticos e tentativas de invasão ao Morro dos Macacos por parte dos novos residentes do Morro São João.



Os nomes ou vulgos dos cinco traficantes identificados que saíram do Morro dos Macacos e foram para o Morro São João são:

Brando Endresson de Oliveira Lins, conhecido como “Dadal”

Welerson Gonçalves de Jesus, conhecido como “Cara Fina”

Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como “Titauro”

Tallison Ferreira de Souza, conhecido como “Cuca”

Traficante não identificado, conhecido como “Jilozinho”

Esses indivíduos são suspeitos de serem responsáveis pelos ataques e tentativas de invasão ao Morro dos Macacos, o que pode ter motivado o recente tiroteio.

Vítimas

As vítimas identificadas são:

Gabriel Pereira Cândido, 24 anos, e Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18 anos, ambos mortos no local.

Pedro Henrique Barbosa da Conceição, 18 anos, conhecido como Marreco ou V7, foi levado para o Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), mas não sobreviveu aos ferimentos.

Thailon Martins Lucas, 17 anos, foi levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas também não resistiu aos ferimentos.

Wallace de Oliveira Cláudio, 35 anos, teve morte cerebral confirmada no Hospital do Andaraí.

Além das fatalidades, outras pessoas permanecem internadas no Hospital do Andaraí:

Daniel Carvalho de Souza, 33 anos

Juan Victor Pereira

O ataque ocorreu na Praça Barão de Drummond, também conhecida como Praça Sete, nas proximidades do Morro dos Macacos. O local estava movimentado devido a um evento quando ocupantes de carros e motos passaram atirando contra um grupo de pessoas. Segundo a TV Globo, os criminosos envolvidos no ataque são do Morro São João, controlado pelo Comando Vermelho.