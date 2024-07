Reprodução/Redes Sociais (@PMERJ) Cidade de Deus

As polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro estão realizando uma megaoperação em dez comunidades na Zona Oeste da capital nesta segunda-feira. Denominada "Ordo", a operação ocorre nas seguintes localidades: Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia. Essas comunidades estão situadas nos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena. Não há previsão para o término da operação.

O governador Cláudio Castro está acompanhando a ação e fez declarações sobre os objetivos da operação:

"Hoje estamos dando um grande passo contra a ação criminosa. Temos visto ao longo do tempo o avanço de instituições criminosas que, infelizmente, tiram a paz da nossa população. Tenho repetido, constantemente, que não há lugar nesse estado onde o poder público não entre. Trabalharemos para a retomada da ordem nessa região que vai do Itanhangá até as Vargens", afirmou ele.

Castro destacou que um dos principais objetivos é combater a lavagem de dinheiro da criminalidade:

"Retomaremos os serviços públicos, que infelizmente têm sido utilizado por essa criminalidade na intenção de obtenção de recursos e de lavagem de dinheiro. Combateremos todo o tipo de crime: patrimonial, público, ao meio-ambiente. Estamos trabalhando aqui de forma integrada para que demonstremos a essa criminalidade que muito mais forte que o poderio deles é o poder do estado, é o poder da Justiça e o poder de nossas polícias. Vamos sair daqui hoje e vamos demonstrar a esses que estão transviados da sociedade que muito maior que a vontade deles de ter um julgo patrimonial e territorial são as nossas polícias para livrar o cidadão de bem, para garantir a ordem e garantir o direito de ir e vir".

Avanço do Comando Vermelho (CV)

A operação ocorre um dia após uma reportagem do GLOBO revelar que, segundo dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da UFF e da Polícia Civil, o Comando Vermelho (CV) financiou grupos armados e coordenou dezenas de ataques que resultaram na tomada de 19 comunidades em 14 bairros diferentes na Baixada de Jacarepaguá.

Essas áreas eram anteriormente controladas por paramilitares. O interesse do CV na região vai além das bocas de fumo; os traficantes estão replicando o modelo de milícia, explorando a venda de gás, pacotes de internet e o mercado imobiliário, diversificando suas atividades criminosas.

Atualmente, há quatro favelas na Grande Jacarepaguá que são alvos constantes de ataques do CV, incluindo Rio das Pedras, considerado o berço da milícia carioca. Além disso, há focos de disputa na Zona Norte, Baixada Fluminense e São Gonçalo, na Região Metropolitana. Um levantamento da inteligência da PM aponta que o CV domina 1.085 localidades em todo o estado, superando a soma dos territórios controlados pela milícia e outras facções do tráfico.