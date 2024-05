Reprodução/Google Maps Idosa morreu em agência do Itaú no Rio de Janeiro

Uma idosa de 60 anos sofreu um mal súbito e morreu dentro de uma agência do Banco Itaú, localizada na rua Avenida Cônego Vasconcelos, em Bangu, no Rio de Janeiro. A unidade é a mesma do episódio conhecido como "tio Paulo", ocorrido do mês passado. Na ocasião, Paulo Roberto de Braga, de 68 anos, foi levado já morto por sua sobrinha, Érika Vieira, à agência em uma cadeira de rodas.

Em nota enviada ao "O Globo", o Itaú afirmou que "lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade à família". O banco ainda declarou que "todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico".

O Itaú ainda informou que fechou o local temporariamente, orientando seus clientes a consultar as agências mais próximas. Por fim, o comunicado diz que os funcionários estão recebendo ajuda psicológica após o ocorrido nesta quinta-feira (9).

Relembre o caso



No dia 16 de abril, veio a público um vídeo gravado por funcionários de uma agência bancária localizada dentro de um shopping no bairro de Bangu, zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).



As imagens chamaram atenção e viralizaram, pois Érika aparece simulando que Paulo está vivo, ao manusear o cadáver do idoso de uma maneira que ele "assine" os documentos necessários para sacar R$ 17 mil de sua conta bancária.

A atitude da mulher e a aparência visivelmente fora do comum de Paulo chamaram a atenção dos funcionários do banco, que questionaram Érika sobre a saúde do homem.

Os funcionários do local, então, chamaram a polícia. Érika foi presa em flagrante, sob acusações de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. O Samu foi chamado e, naquele momento, constatou que fazia algumas horas que o idoso havia morrido.

Recentemente, Érika teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. Agora, ela passou a ser investigada pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

