NitTrans Acidente no Fonseca

Um grave acidente ocorrido nesta sexta-feira (22) deixou pelo menos 7 pessoas feridas e resultou na destruição de ao menos 11 veículos na Alameda São Boaventura, localizada no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com relatos de testemunhas, um caminhão carregado com frangos congelados perdeu o controle da direção, causando o arrastamento de carros, motos e até mesmo um ônibus por vários metros. Alguns veículos foram esmagados, chegando a subir a calçada da via e invadir lojas, que estavam fechadas no momento do acidente.

Uma das motocicletas envolvidas no acidente foi completamente destruída e acabou ficando debaixo do caminhão. Surpreendentemente, o piloto escapou ileso, pois teria pulado da moto antes do veículo ser atingido.

Por volta das 7h30, a Alameda São Boaventura, no sentido da Ponte Rio-Niterói, teve seu tráfego interrompido no local do acidente.

Algumas vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros na calçada e pelo menos quatro ambulâncias estão prestando atendimento no local. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, que está próximo ao local do acidente. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Os bombeiros tiveram que utilizar água para limpar a pista, pois houve vazamento de combustível. Nas redes sociais, a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) pede para que as pessoas evitem a área afetada pelo acidente.