O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul terão temperaturas acima da média, podendo chegar a 40°C até quinta-feira (14). No entanto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e outras partes do país podem esperar chuvas intensas.

O alerta de "Perigo" — na cor laranja — emitido na segunda-feira (11) às 14h indica que a anomalia climática pode trazer riscos à saúde. O Inmet considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média por 5 dias consecutivos. Março é um período de transição entre o verão e o outono, quando as mudanças no clima podem ocorrer rapidamente.

A meteorologista Morgana Almeida aconselha evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e beber bastante líquido durante este período quente.

Além disso, o Inmet emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" devido às chuvas intensas em várias regiões do país. Essas chuvas podem ser acompanhadas de ventos fortes e causar danos como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Os avisos estão em vigor até as 10h de terça-feira (12).

Em caso de rajadas de vento, é recomendável evitar abrigar-se sob árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Os alertas valem até às 10h de terça.

