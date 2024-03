Reprodução/redes sociais João Vinícius Ferreira Simões estava no Festival "I Wanna Be Tour", no Riocentro

Um jovem de 25 anos morreu na madrugada deste domingo em um festival na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada pelos policiais como João Vinícius Ferreira Simões e estava molhado devido às chuvas que atingiram a região e teria encostado em um Food Truck energizado.

O caso aconteceu durante o festival “I Wanna Be Tour”, no Riocentro , e foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e foi transferido para a 32ª DP (Taquara), que dará sequência às investigações. O enterro de João Simões será realizado na próxima segunda-feira, no Cemitério Municipal de Maricá.

Segundo o portal O Globo , João era estudante de Educação Física e saiu de Maricá na manhã de sábado para aproveitar o festival.

“Meu coração está destruído, porque eu levei ele para o evento. Ele foi sozinho, mas entrei em contato com ele o dia inteiro. Falei com ele quando chegou, falei com ele às 16h, depois às 21h: “João, já acabou?”. Ele disse: “Não, ainda não”. Às 23h, ele não me atendeu mais, não me atendeu”, declarou Roberta Issac Ferreira, mãe de João, ao portal O Globo.

João Vinícius chegou a ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Segundo a mãe do estudante, os médicos disseram que ele teve uma parada cardíaca.

Segundo a mãe do jovem, o local não foi preservado e já estava sendo desmontado nesta manhã.

“Não preservaram o local onde meu filho faleceu. Não tinha nem mais o food truck, não sei nem onde ele estava (parado). Meu marido tirou todas as fotos, tirou muitas fotos lá dentro, de fiação toda solta, gerador em local que não deveria estar”, declarou à imprensa.

Em nota, a organizadora do evento, a 30e, declarou que após a chuva o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo protocolos de segurança. Entretanto, foi justamente neste momento em que João Vinicius foi atingido pela descarga elétrica.

A empresa ainda afirmou que o jovem foi atendido pelas autoridades médicas do evento, mas não resistiu, e afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e está apurando o caso junto das autoridades.

Sobre o food truck, a organização do evento declarou que “até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação do food truck”.

Rio acumula mortes em festivais de música

Esse não é o primeiro caso de morte em festival no Rio de Janeiro. Em 2019, um temporal alagou a pista da Marquês de Sapucaí e alguns torcedores, buscando se proteger da chuva, se abrigaram atrás das arquibancadas do setor três, com algumas pessoas relatando sentir choques.

No mesmo ano, a estudante de odontologia Maria Fernanda Ferreira de Lima, de 20 anos, morreu eletrocutada no Terreirão do Samba, na Praça Onze. Segundo testemunhas, ela tomou um choque após encostar em uma barra de ferro em uma área de acesso restrito da produção.