FreePik Onda de calor é esperada nesta semana

O Brasil está prestes a enfrentar altas temperaturas a partir da próxima segunda-feira (11) , de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante a semana, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste podem experimentar marcas de termômetros acima do comum, com a temperatura chegando até os 40 °C até a tarde de quinta-feira.

"O Inmet alerta que a princípio a semana será quente, porém, nem todo calor se configura como uma onda de calor, já que para tanto é preciso obedecer alguns critérios técnicos", disse o instituto em postagem no Instagram.

O instituto considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média por 5 dias consecutivos. Nesse caso, as temperaturas devem permanecer entre 3 °C e 5 °C acima da média ao longo desse período. No entanto, mesmo com esse padrão de uma onda de calor, o fenômeno não pode ser considerado.



Como março marca a transição entre o final do verão e o início do outono, as mudanças nos padrões meteorológicos podem ocorrer de forma súbita. Além disso, podem ocorrer alterações significativas na previsão dos modelos numéricos de previsão do tempo.

Apesar da perspectiva do Inmet, o serviço meteorológico Climatempo alertou para a chegada da onda de calor na próxima semana. Segundo a previsão, o ar quente deve se fortalecer na região do Chaco Paraguaio e norte da Argentina, áreas de alta pressão nos níveis médios da atmosfera, o que favorece a manutenção do ar quente sobre a região, já que esse sistema dificulta a formação de nuvens carregadas.