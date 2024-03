Divulgação PF Cocaína apreendida no Galeão

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira (8) uma mulher no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, por transportar cerca de 3 quilos de cocaína. A suspeita, de 36 anos e natural de Alenquer, Pará, estava vindo de Belém, com escala na cidade, e planejava embarcar em um voo comercial com destino a Paris, na França.

Segundo os policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), durante uma inspeção de rotina, a droga foi encontrada amarrada ao corpo da passageira em uma cinta, resultando em sua prisão em flagrante.

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado e ficará à disposição da Justiça. Ela enfrentará acusações de tráfico transnacional de drogas, crime que pode acarretar uma pena de até 15 anos de reclusão.