Fim de semana deve ser de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade, destacados na cor laranja, indicando perigo, para o Sul do país neste fim de semana. Além disso, a mesma intensidade de alerta foi emitida para chuvas em Manaus e parte do litoral do Nordeste e Norte. Entretanto, para Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, prevê-se chuvas mais fracas.

Para o Sul, há previsão de tempestades no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos de até 100 km/h e risco de granizo até às 18h de sábado (9). O Inmet alerta para possíveis cortes de energia, danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos, recomendando evitar abrigar-se sob árvores durante rajadas de vento devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Manaus e parte do litoral do Nordeste e Norte também estão sob alerta de perigo, com previsão de chuvas intensas até às 10h de sábado (9), sem risco de granizo.

Nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, o Inmet prevê chuvas até às 10h de sábado, com precipitação entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos e risco de cortes de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para o fim de semana, o Rio de Janeiro terá tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 33°C e mínima de 23°C. São Paulo terá condições climáticas semelhantes, com máxima de 29°C e mínima de 21°C. Fortaleza terá céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sábado, com temperatura entre 29°C e 25°C, e muitas nuvens com chuvas isoladas no domingo, variando entre 30°C e 24°C.

Manaus terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 33°C e mínima de 25°C. Florianópolis enfrentará nebulosidade, trovoadas e chuvas no sábado, com máxima de 28°C, e céu encoberto com chuvas isoladas no domingo, com máxima de 30°C e mínima de 25°C.