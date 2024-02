Reprodução/Instagram O ex-PM pediu à esposa dados de entrada e saída de veículos na data em que Marielle e Anderson foram mortos

A Polícia Federal prendeu no começo da noite desta quarta-feira (28), Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. Ele é acusado de ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco a se desfazerem do carro GM Cobalt usado no crime.

A prisão foi efetuada em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MPRJ).

A denúncia foi oferecida pela força-tarefa do Gaeco em agosto de 2023. Segundo a investigação, Orelha impediu e atrapalhou as investigações ao destruir o carro em um desmanche no Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio.

Segundo a denúncia, no dia 16 de março de 2018, Ronnie Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, respectivamente atirador e motorista do duplo homicídio, entregaram o carro a Orelha, em praça situada à Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda, após ajuste com Maxwell Simões Correa, conhecido como Suel, partícipe dos crimes.