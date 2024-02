Tânia Rêgo/ Agência Brasil A Operação Cosa Nostra Fraterna cumpriu 21 mandados de busca e apreensão contra alvos da milícia da Zona Oeste

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil do estado cumpriram, nesta quarta-feira (28), 21 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a nove pessoas físicas e seis jurídicas.

Operação Cosa Nostra Fraterna

A operação Cosa Nostra Fraterna investiga esquema de lavagem de dinheiro de uma das maiores milícias em atuação na Zona Oeste.

Os mandados foram obtidos pelo GAECO/MPRJ junto ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Crime Organizado e são cumpridos nos bairros de Paciência, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Vargem Grande, Santa Cruz, Cosmos e Seropédica. A pedido do MPRJ, a Justiça determinou a interdição de empresas suspeitas de envolvimento com a milícia e o bloqueio de bens móveis e imóveis.

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), por meio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).