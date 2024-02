Twitter/@legiaoescamada - 26.02.2024 O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado por um supervisor de transporte

Circula nas redes sociais o vídeo de um jacaré de 4 metros atravessando uma estrada em uma zona rural no Tocantins. O caso aconteceu em Formoso do Araguaia, na região sul do estado, e foi registrado pelo supervisor de transportes Lucas Marinho, de 29 anos.

Jacaré Açu, também conhecido como caiman negro, atravessando uma estrada de barro.

Encontrado desde o rio Orinoco até o centro oeste brasileiro, é a maior espécie de crocodiliano do país. Chegam a 5 e meio, com registros populares estipulando que possam passar dos 6 metros. pic.twitter.com/TUBpRaFzdK — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) February 26, 2024

O vídeo mostra o animal atravessando a estrada enquanto dois veículos estão parados. O animal é um Jacaré Açu e pode chegar a mais de 5 metros de comprimento.



Ao jornal G1, o supervisor informou que o caso aconteceu na última quinta-feira (22), por volta do meio-dia. O jacaré estaria no local em que os caminhões carregam a colheita de arroz.

Ainda que a presença do animal de grande porte tenha chocado, ele é típico da região, sendo fácil de encontrar em lagos. A presença de jacarés menores é mais frequente, explica Marinho.