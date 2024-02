Divulgação Lula participa de entrega simultânea de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida









O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, membro do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, demonstrou abertura ao presidente Luís Inácio Lula da Silva durante um evento do programa Minha Casa Minha Vida em Magé, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira. Embora tenha sido vaiado em diversas ocasiões, Castro reiterou que Lula é "sempre bem-vindo" no estado e ressaltou a importância de deixar as eleições no passado para trabalhar em conjunto.

Durante seu discurso, o presidente Lula anunciou planos de investimento adicionais no Rio de Janeiro, destacando a necessidade de um país livre de ódio e fake news. Lula anunciou a construção de um Instituto Federal na região, enfatizando o compromisso com o estado e sua população.





Além do governador Castro, Lula foi acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva e pela ministra Anielle Franco, entre outros políticos. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, recebeu elogios de Lula durante o evento, que destacou a importância de investimentos para a região.

O evento em Magé ocorreu simultaneamente a ações do governo federal em outras partes do país, como a entrega de conjuntos residenciais na Bahia e em São Paulo.

Após o evento em Magé, Lula continuou sua agenda no Rio de Janeiro, com um almoço com o prefeito de Belford Roxo e a participação em inaugurações na capital. Sua presença na região faz parte de uma série de visitas ao Sudeste, incluindo eventos em São Paulo e planos futuros para Minas Gerais.

Essa movimentação de Lula ocorre em um contexto de ano eleitoral, com o ex-presidente buscando ampliar sua presença e apoio em diferentes regiões do país.