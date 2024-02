Reprodução Homem que convocou “vaquinha” para assassinar Lula é alvo da PF





A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (6) a operação Eco, com o objetivo de investigar a prática de ameaça e de incitação ao crime praticados contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A investigação decorre de postagem em rede social na qual o suspeito convoca uma “vaquinha”, com o intuito de pagar mercenário para atirar no chefe do executivo.





A Polícia Federal cumpriu as ordens judiciais que foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares/ES na residência do suspeito, em Aracruz/ES. Foram apreendidos o celular e o computador do investigado. Ele colaborou e admitiu as postagens nas redes sociais.

O nome da Operação Eco faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.